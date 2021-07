Ihsane Haouach: fijngemalen door Ecolo, de MR en zichzelf

Ihsane Haouach is een paar weken regeringscommissaris geweest. In die paar weken lag ze meteen onder vuur omdat ze een hoofddoek droeg, omdat ze iets fouts zei in een interview en omdat er verhalen over banden met het fundamentalistische Moslimbroederschap. Voeg daarbij nog de politieke profilering van MR en Ecolo en je krijgt een cocktail waar geen kruid tegen gewassen is.

Was Ihsane Haouach het slachtoffer van de profileringsdrang van Ecolo en de MR? Of van onze angst voor de hoofddoek? Of heeft ze haar ontslag vooral aan zichzelf te wijten? Bart Brinckman over een vervelende week voor de regering-De Croo.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts: download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Bart Brinckman | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Bart Dobbelaere en Lise Bonduelle | Audioproductie en Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.