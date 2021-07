Op het filmfestival in Cannes is de voorbije weken al veel schoon volk gepasseerd. Adam Driver, Tilda Swinton, Spike Lee… één voor één tekenden ze er al present. Zondag was ook supermodel Bella Hadid te gast voor de screening van ‘Three floors’. In een opvallend ontwerp van Daniel Roseberry stal ze de show op de rode loper.