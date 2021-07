Jongeren en identiteit staan centraal in De Warmste Week

Met #DWW21 lanceert de VRT een zoektocht naar 21 jongeren die ‘Vlaanderen op sleeptouw willen nemen rond het thema “kunnen zijn wie je bent”’. Er wordt opnieuw geld ingezameld.

Stipt om vijf voor twaalf kondigden de drie ambassadeurs van De Warmste Week, de jaarlijkse solidariteitsactie van de VRT, op Studio Brussel, MNM en Eén de insteek van de editie van dit jaar aan. Gisteren maakte de VRT al bekend dat Gloria Monserez (StuBru, Ketnet), Kawtar Ehlalouch (MNM) en Stéphan Tanganagba (Op Kot, Eén) de actie deze winter zullen dragen. Alles draait dit jaar rond ‘kunnen zijn wie je bent’.

Er wordt ook weer geld ingezameld voor een fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat speciaal is opgericht om projecten te steunen die passen bij dit thema. De vorige editie lokte ongenoegen uit op omdat geld inzamelen niet meer mogelijk was. De nadruk lag toen op vrijwilligerswerk. Die insteek had een invloed op de tanende populariteit van de actie. De VRT komt er amper een jaar later weer op terug.

Goed in hun vel

De nadruk komt nu ook bij jongeren te liggen, een groep waarop de openbare omroep volgens de beheersovereenkomst meer moet inzetten. Uit een onderzoek van de VRT-studiedienst bij jongeren tussen 16 en 24 jaar blijkt dat velen verontrust zijn over de toenemende intolerantie en polarisering in onze samenleving, stelt de VRT in zijn persbericht over De Warmste Week.

Voor zeven op de tien jongeren gaat de prioriteit naar ‘een wereld waar iedereen zich goed in zijn vel voelt’ (76%) en ‘waar iedereen de vrijheid heeft te zijn wie men is of wil zijn’ (72%). ‘Omdat de jongeren onze toekomst zijn, mogen we dat signaal absoluut niet negeren. We moeten terug naar de basis’, stelt Frederik Delaplace, ceo van de VRT.

Steentjes verleggen

Gloria Monserez, Kawtar Ehlalouch en Stéphan Tanganagba zijn de eerste drie ambassadeurs van #DWW21. Het trio lanceerde vandaag een oproep: ze zoeken nog achttien geëngageerde jongeren tussen 16 en 24 jaar uit Vlaanderen of Brussel die samen met hen hun schouders onder dit project willen zetten. Jongeren die zich geroepen voelen, kunnen zich vanaf nu aanmelden via dewarmsteweek.be.

‘Ik vind het belangrijk dat mensen zich veilig voelen, dat je gewoon kan rondwandelen op straat en ook daar kan zijn wie je bent’, zegt Gloria Monserez. ‘Als meisje moet ik nog te vaak op mijn hoede zijn als ik op straat wandel. Ik hoop dat we met De Warmste Week steentjes kunnen verleggen.’

‘Het gevoel dat je geaccepteerd wordt, dat vind ik belangrijk. Uit welke groep je ook komt. Er mag geen onderscheid gemaakt worden over je huidskleur of van wie je houdt of wat dan ook’, zegt Stéphan Tanganagba. Ook voor zijn collega-ambassadeur Kawtar Ehlalouch ‘heeft het lang geduurd om te durven zijn wie ik ben’. ‘Op school was ik zo goed als de enige met Marokkaanse roots. En als ik rondom mij kijk, zie ik nu nog te vaak te veel mensen die moeten vechten om te zijn wie ze zijn. Zelfs in mijn eigen dichte omgeving. Ik kijk er nu al naar uit dat mijn zussen kunnen zijn wie ze willen, met of zonder hoofddoek.’

De 24-jarige Ehlalouch is sinds 2019 de vaste sidekick van Peter Van de Veire in De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow op MNM. De 20-jarige Gloria Monserez is sinds 2019 aan de slag bij VRT als Ketnet-wrapster en presenteert sinds januari 2021 op Stubru het avondblok. De 23-jarige Stéphan Tanganagba was te zien in de rubriek ‘Op Kot’ in Iedereen Beroemd (Eén), dat bijna één miljoen kijkers had.

Oproep projecten

De Koning Boudewijnstichting lanceert vanaf september een oproep naar projecten die kunnen worden ingediend door non-profitorganisaties. Om de projecten te selecteren zal er een onafhankelijke jury samengesteld worden. De jurering gebeurt onder leiding van voorzitter Eva Vereecke, de directeur van De Ambrassade.

Tijdens De Warmste Week, tussen 18 en 24 december 2021, bundelen StuBru, MNM, één en VRT NWS de krachten voor live televisie en live radio op verschillende plekken in Vlaanderen.