Atletendorp in Tokio officieel geopend onder strenge veiligheidsmaatregelen

Tien dagen voor de start van de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio is het atletendorp dinsdag officieel geopend.

In het olympisch dorp, gelegen aan de baai van Tokio, zullen ongeveer 18.000 atleten en officials hun intrek nemen. Het complex bestaat uit 21 gebouwen op 44 hectare grond. Mondjesmaat stromen atleten en entourage intussen toe in Tokio. Ook van Team Belgium zijn er intussen heel wat atleten in Japan aangekomen. Zij zullen zich ter plaatse aan rigoureuze veiligheidsmaatregelen moeten houden.

Wat in normale omstandigheden een feestelijke gebeurtenis is, wordt nu volledig overschaduwd door de coronapandemie. Vorige week werd de noodtoestand in Tokio afgekondigd voor de volledige duur van de Spelen, bij de lokale bevolking wordt vooral de impact van het massa-evenement op de verspreiding van het virus gevreesd.

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité IOC, maakte van de gelegenheid gebruik om de Japanse organisatoren te prijzen voor hun ‘fantastische werk’ in de voorbereidingen. ‘Nooit eerder in de geschiedenis was een gaststad beter voorbereid op de Spelen dan Tokio’, aldus Bach.

‘Het zijn moeilijke omstandigheden, maar Japan mag trots zijn op wat er is bereikt. De Japanse burgers kunnen erop vertrouwen dat de Spelen voor iedereen veilig zullen verlopen dankzij de strenge maatregelen.’

Een slaapkamer in het atletendorp. Foto: afp

Minder dan één op vier Japanners voorstander van Spelen

Slechts 22 procent van de Japanners is voorstander van de Olympische Spelen, zo blijkt uit de resultaten van een peiling die dinsdag gepubliceerd werden.

De peiling werd wereldwijd gehouden in 28 landen, tussen 28 mei en 4 juni, bij 19.510 mensen. In totaal is 43 procent van de ondervraagden van mening dat de Olympische Spelen moeten plaatsvinden tijdens de coronacrisis.

Met 22 procent scoort Japan dus slecht, het minst enthousiaste land is echter Zuid-Korea, met 14 procent. In Turkije (71 procent), Saudi-Arabië (66 procent) en Rusland (61 procent) is er heel wat meer animo voor het doorgaan van de Spelen, die vorig jaar uitgesteld moesten worden na de uitbraak van de pandemie.

Een fitnessruimte kan niet ontbreken in een atletendorp. Foto: afp

Belgen het minst geïnteresseerd in Spelen

Ook wat betreft interesse in de Spelen scoren Japan en Zuid-Korea slecht, met respectievelijk 68 en 70 procent van de ondervraagden die zeggen dat ze niet of nauwelijks geïnteresseerd zijn in de Spelen. De rode lantaarn is voor België, waar 72 procent weinig of geen interesse toont. In Zuid-Afrika (70 procent) en China (57 procent) kunnen de spelen dan weer wel op heel wat interesse rekenen.

Elektrische voertuigen staan ook klaar in het dorp. Foto: afp

