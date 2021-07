Al bijna drie weken lang worden nog elke dag slachtoffers gevonden onder het puin van het appartementencomplex in Surfside bij Miami dat op 24 juni instortte. Het officiële dodental is maandag opgelopen tot 94. In bovenstaande video geeft een brandweerman een rondleiding op de site en wordt duidelijk hoe enorm de omvang van de puinhoop is.