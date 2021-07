Geen ‘Dream Team’ voor de Spelen: VS ook onderuit tegen Australië

Het loopt niet lekker voor de basketballers van Team USA in de voorbereiding op de Olympische Spelen. De NBA-sterren leden in de voorbereiding een tweede opeenvolgende nederlaag: 83-91 tegen Australië.

Sinds 1992 en het Dream Team op de Olympische Spelen in Barcelona wonnen de Verenigde Staten 54 van de 56 oefenwedstrijden. In de voorbereiding op de Olympische Spelen leed Team USA na het verlies enkele dagen geleden in Las Vegas tegen Nigeria een tweede opeenvolgende nederlaag.

Patty Mills van San Antonio Spurs stuwde met 22 punten en met de steun van Joe Ingles (17 punten, Utah Jazz) Australië naar de 83-91-zege. Bij Amerika werd Damian Lillard met 22 punten topschutter en tekende Kevin Durant voor 17 punten.

Team USA was niet volledig, maar de opdoffer kwam toch zwaar aan. De selectie van bondscoach Gregg Popovich werd uitgefloten. Het was pas de tweede nederlaag in dertig wedstrijden tegen Australië.

De Verenigde Staten, die goud wonnen in 2008, 2012 en 2016, zitten in poule A op de Olympische Spelen. Ze komen er uit tegen Iran, Frankrijk en Tsjechië. De openingswedstrijd op 25 juli is meteen de kraker tegen Frankrijk.