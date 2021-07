De chauffeur die twee weken geleden betrokken was bij een extreem geval van verkeersagressie op de Antwerpse Ring is ontslagen door S’Jegers Transport. Bij de tegenpartij kreeg de trucker een geschreven verwittiging omdat hij geen gas terugnam. Het gerecht onderzoekt de zaak.

Twee weken geleden doken amateurbeelden op van een opmerkelijk geval van verkeersagressie op de R2 richting Nederland. Op de beelden is te zien hoe twee trucks elkaar geen duimbreed toegeven op de rechterrijstrook ter hoogte van een inrit. Een van hen wordt zo op de pechstrook gedrukt en mist op een haar na een groot verkeersbord. Ze blijven beiden honderden meters naast elkaar doorrijden, tot de linkse truck baan ruimt.

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat een gerechtelijk onderzoek werd opgestart. Volgens onze informatie zijn onder meer videobeelden opgevraagd bij het Vlaams Verkeerscentrum.

Verwittiging

Bij S’Jegers Transport uit Laakdal betreuren ze de persaandacht voor de videobeelden. Ze bevestigen wel dat de chauffeur van de witte truck intussen ontslagen is.

Maar ook bij de Duitse firma Hackenberg zijn ze niet tevreden over het gedrag van hun chauffeur. ‘De agressie kwam van de andere bestuurder, maar onze chauffeur had voor de veiligheid van iedereen gas moeten terugnemen om de situatie te ontmijnen. Dat is een keuze die iedere bestuurder op zo’n moment heeft. Hij heeft daarom een schriftelijke verwittiging gekregen, dat zoiets een volgende keer tot ontslag leidt. Het is wel goed dat we deze video hebben gezien. We gebruiken die om al onze chauffeurs verder te sensibiliseren.’