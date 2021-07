David Goffin moet door blessure afhaken voor Olympische Spelen

Geen Olympische Spelen voor David Goffin. De Belgische tennisser heeft te veel last van een enkelblessure die hem ook op Wimbledon al aan de kant hield.

Belgiës nummer 1 blesseerde zich medio vorige maand op het ATP-grastoernooi in het Duitse Halle. In het begin van de tweede set in de partij tegen de Fransman Corentin Moutet gleed Goffin uit en daarbij sloeg hij zijn rechtervoet om. Na afloop van de tweede set en bij een 1-1 stand in sets wierp hij de handdoek in de ring. De blessure aan de rechterenkel hield hem nadien weg uit Wimbledon en ook de Spelen blijken te vroeg te komen.

De dertigjarige Goffin nam eerder deel aan de Spelen van Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016). In Londen verloor hij in de eerste ronde van de Argentijn Juan Monaco, vier jaar later in Rio ging hij in de derde ronde onderuit tegen thuisspeler Thomaz Bellucci.