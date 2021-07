PS schakelt wil noodvisa uitreiken aan hongerstakers

De bevoegde PS-ministers in de Waalse en Brusselse regering willen sans-papiers een vergunning geven om een knelpuntberoep uit te oefenen. Voorlopig pleiten ze voor maatregelen die ruimte geeft voor ‘onderhandelingen en dialoog’.

Een aantal werkgevers en vakbonden vroeg vorige week al om de sans-papiers een vergunning te geven om een knelpuntberoep uit te oefenen. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) reageerde onmiddellijk negatief. Zo’n vergunning kan je voor haar alleen krijgen als je legaal in België verblijft (DS 10 juli).

Haar Waalse en Brusselse collega’s, van PS-signatuur, staan wel positief tegenover de maatregel. Ze willen daarvoor ook zo snel mogelijk de Interministeriële Conferentie Werk en Migratie bij elkaar roepen, laat de PS weten aan haar ­partijbureau. Bovendien dringt de partij er bij de federale regering op aan om een tussentijdse oplossing uit te werken, zoals de uitreiking van noodvisa van korte duur aan de hongerstakers, zodat er ruimte ontstaat voor ‘onderhandelingen en dialoog’.

Ze verwijzen daarvoor naar ­andere Europese landen, waar bijzondere maatregelen zijn genomen voor sans-papiers als gevolg van de coronapandemie. ‘Wij vinden het essentieel dat België dat voorbeeld volgt en eveneens een specifieke maatregel neemt om de menselijke en sociale schade te beperken die de crisis heeft voor dit zeer kwetsbare publiek.’

Neutrale zone

Op de campussen van de Brusselse universiteiten ULB en VUB en in de Brusselse Begijnhofkerk houden honderden mensen intussen al meer dan vijftig dagen een hongerstaking. Federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) gaat tot nu toe niet in op de vraag om collectieve regularisatie. Hij werkt aan de installatie van een neutrale zone, waar hongerstakers duidelijkheid kunnen krijgen over de bestaande procedures. Deze week nog moet die neutrale zone er zijn. Een kort verblijf aan alle hongerstakers geven, vindt hij onwenselijk. ‘Een paar maanden later zitten diezelfde mensen zonder papieren toch ­opnieuw in onwettig verblijf.’