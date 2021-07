Bus met Vlaamse jongeren vat vuur in Frankrijk, deel van bagage in vlammen op

Een touringcar met 49 jongeren uit Vlaanderen heeft in de nacht van maandag op dinsdag in Frankrijk een klapband gekregen en vuur gevat. Niemand is daarbij gewond geraakt. Een deel van de bagage is in de vlammen opgegaan, meldt jeugdorganisatie Sporta.

De organisatie meldt dat de jongeren op de terugreis waren van het Spaanse L’Estartit, waar ze sinds 4 juli op kamp waren. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur, in de buurt van Clermont-Ferrand, op 800 kilometer van de eindbestemming, aldus Sporta.

De chauffeur kon de bus op de pechstrook parkeren. De monitoren evacueerden de bus en brachten de hulpdiensten op de hoogte. ‘In afwachting van de komst van een andere bus werd de groep in de plaatselijke sporthal opgevangen. Daar kregen zij de gewenste bijstand’, zegt Sporta.

‘Gelukkig is iedereen er met de schrik vanaf gekomen’, aldus Bert Schoenmaekers, de Sporta-manager, in een persbericht. ‘Van paniek bleek weinig sprake. Mede dankzij de goede zorgen die we van de plaatselijke autoriteiten mochten genieten.’

De manager stelt dat een team van Sporta in Tongerlo klaar staat om de kinderen en hun ouders bij aankomst verder te begeleiden. De Jeugdorganisatie heeft een plaatselijke busmaatschappij ingeschakeld om de jongeren naar België te brengen. Tegen 20 uur zouden ze weer thuis zijn.