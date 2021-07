Franse marine redt 123 migranten op Kanaal

De Franse autoriteiten hebben maandag in het Nauw van Calais in totaal 123 migranten gered die aan boord van verschillende gammele boten het Kanaal probeerden over te steken om Engeland te bereiken. Dat heeft de maritieme prefectuur gemeld.

In één van deze vaartuigen zaten volgens de autoriteiten 55 mensen, onder wie 10 vrouwen en 2 kinderen. De migranten verkeerden in moeilijkheden en nadat ze werden opgemerkt zijn ze door een interventieschip van de Franse marine opgepikt en teruggebracht naar de haven van Boulogne-sur-Mer.

Kort daarvoor waren al 37 schipbreukelingen gered, onder wie een vrouw, die met hun boot waren gestrand op een zandbank en door het opkomende tij vast waren komen te zitten nabij Duinkerke. De migranten werden geëvacueerd met een helikopter aangezien een redding per schip geen optie was. Op het einde van de reddingsactie was de zandbank geheel onder water verdwenen en de laatste vijf schipbreukelingen moesten daarom vanuit de lucht aan boord worden gehesen. Ze werden in Calais aan land gebracht en overgedragen aan de grenspolitie.

Tot slot werden ter hoogte van Gravelines 27 migranten in moeilijkheden gered en ter hoogte van Sangatte pikte een politiepatrouille nog eens 4 schipbreukelingen op.

Vrijdag waren bij verschillende operaties ook al 103 migranten vanop zee in veiligheid gebracht.