12- tot 15-jarigen krijgen deze week nog vaccinatie-uitnodiging: ‘Veel ouders vragende partij’

Jongeren tussen 12 en 15 jaar mogen deze week nog hun uitnodigingsbrief voor vaccinatie verwachten. Die gaan vermoedelijk dinsdag de deur uit. Door de termijn tussen twee prikken te verkorten, hopen experts dat iedereen tegen september gevaccineerd is.

De laatste hand wordt nog aan het systeem gelegd, maar vanaf dinsdag zullen de uitnodigingen de deur uitgaan. Alle 12- tot 15-jarigen zullen zich dan kunnen aanbieden aan een vaccinatiecentrum. Deze groep tieners heeft wel toestemming nodig van de ouders om gevaccineerd te kunnen worden. De ouder of de wettelijke voogd kan die toestemming geven door het kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven.

Ze krijgen sowieso een Pfizer-vaccin. Kinderen en ouders die niet willen wachten op een uitnodiging, kunnen zich ook op een Qvax-reservelijst inschrijven. Wanneer er dan een Pfizer-prik op overschot is, kunnen de tieners opgebeld worden. De tijd tussen twee prikken wordt ook verkort van vijf naar drie weken.

Zo’n normaal mogelijk schooljaar

In totaal zouden er zo’n 299.000 kinderen gevaccineerd kunnen worden tegen september. Maar hoeveel er effectief zullen ingaan op die uitnodiging is koffiedik kijken, zegt ook epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). ‘Er zijn geen cijfers over de vaccinatiebereidheid bij deze groep. Maar we merken dat veel ouders vragende partij zijn voor de vaccinatie, vooral met het oog op september. Ouders willen op een zo normaal mogelijke manier het schooljaar starten. Dat is te begrijpen natuurlijk, na twee moeilijke schooljaren.’ Volgens de grote coronastudie van de Universiteit Antwerpen zijn ouders die zelf gevaccineerd zijn, ook bereid om hun kinderen te vaccineren.

De vaccinatiebereidheid bij de 16- tot 18-jarigen blijkt overigens hoog. 40.000 van de 150.000 zijn, ondanks de vakantieperiode, al ingegaan op hun uitnodiging.