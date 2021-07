Venezolaanse oppositiefiguur Freddy Guevara opgepakt

In Venezuela is maandag de prominente oppositiefiguur Freddy Guevara gearresteerd. De overheid verwijt Guevara terrorisme en verraad.

Hij wordt vastgehouden door de inlichtingendienst Sebin nadat er tegen hem een arrestatiebevel was uitgevaardigd vanwege zijn ‘banden met extremistische en paramilitaire groepen die gelinkt zijn aan de Colombiaanse regering’, zo zei procureur-generaal Tarek William Saab in een verklaring. Volgens Saab wordt Guevara aangeklaagd wegens onder andere terrorisme en verraad.

Guevara verliet in september de Chileense ambassade in Caracas, waar hij bijna drie jaar had verbleven, nadat de Venezolaanse president Nicolas Maduro hem en tientallen andere politici en activisten van de oppositie gratie had verleend in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in december. De Venezolaanse oppositieleider en zelfverklaard interim-president Juan Guaidó, een bondgenoot van Geuvara, liet maandag weten dat gewapende politieagenten ook zijn woning omsingelden, zonder hem evenwel vast te houden.

Onderhandelingen

De incidenten vonden plaats op een moment dat de regering en de oppositie zich voorbereiden op geplande onderhandelingen die volgende maand in Mexico zullen plaatsvinden. Doel van de onderhandelingen, waarbij Noorwegen zal bemiddelen, het Zuid-Amerikaanse land uit haar diepe politieke crisis halen. Dat bericht persagentschap Reuters.

In een optreden op de staatstelevisie op maandag, bevestigde Maduro de onderhandelingsplannen. Hij zei dat de oppositie de gewelddadige tactieken moet afzweren voorafgaand aan de gesprekken. Zonder Guevara of Guaidó te noemen, zei hij dat hij bewijs had dat er coups werden beraamd en dat aanklagers op basis van dat bewijs hebben gehandeld.

Machtsstrijd

De regering van Maduro is al geruime tijd verwikkeld in een machtsstrijd met de oppositie, die door Guaidó wordt aangevoerd. Guaidó wordt onder meer door de Verenigde Staten en de Europese Unie al sinds begin 2019 erkend als legitiem staatshoofd van Venezuela, in plaats van de autoritaire leider Maduro. Die laatste kan zich dan weer beroepen op de steun van het Venezolaanse leger.

Guaidó riep zich in 2019 uit tot interim-president vanwege de vermeende fraude die tot Maduro’s herverkiezing had geleid in het jaar daarvoor.

Verschillende buitenlandse regeringen en mensenrechtenorganisaties hebben de recente acties van de Venezolaanse regering al veroordeeld. ‘We veroordelen met klem de arrestatie van [Freddy Guevara] en de bedreigingen tegen interim-president @JGuaido in Venezuela’, twitterde topdiplomate Julie Chung van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘We dringen er bij de internationale gemeenschap op aan om samen met ons deze daden te veroordelen en de vrijlating te eisen van al degenen die om politieke redenen worden vastgehouden.’