Veel regen, mogelijk ook onweer

Dinsdag verwachten we vanaf het oosten veel regen en soms buiige neerslag die lokaal onweerachtig kan zijn. In het westen valt er minder neerslag dan elders.

Over het uiterste westen en aan de kust blijft het wellicht overwegend droog, maar het blijft ook daar meestal grijs. De maxima liggen tussen 17 en 20 graden. De wind waait zwak en later matig uit noord tot noordoost. Aan de kust is de wind soms vrij krachtig.

Dinsdagavond en -nacht krijgen we nog steeds veel regen of buien over het oosten en het centrale deel van het land. Naar het westen toe blijft het wellicht vaak droog. Vooral over het oosten kunnen er enkele donderslagen voorkomen. De minima lopen uiteen van 14 tot 17 graden bij een matige noordwestenwind. Aan de kust is de wind vrij krachtig tot krachtig uit noord tot noordwest.

Woensdag blijft het zwaarbewolkt en wisselvallig met soms regen of buien. Vooral in de namiddag en in het zuidoosten van het land kunnen er onweersbuien vallen, waarbij er veel neerslag kan vallen. Aan zee blijft het overwegend droog en geleidelijk wordt het ook landinwaarts in het noordwesten droger. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Ardennen en 22 graden in de Kempen. Er staat een meestal matige of aan zee soms vrij krachtige