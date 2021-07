Helft van interventieploeg Brussel-Zuid meldt zich ziek uit protest

Ongeveer de helft van de interventieploeg van de lokale politie van de zone Brussel-Zuid heeft maandagochtend een ziektebriefje ingediend. Ze doen dat om te protesteren tegen de lange shiften die ze moeten kloppen. Dinsdag is er overleg.

Korpschef Jurgen De Landsheer voerde op 1 april een nieuwe werkregeling in. Shiften van 12 uur in plaats van 10 uur. Ook moet de interventiedienst, die voor alles wordt ingeschakeld, het met minder volk doen. ‘De agenten zijn moe en overbelast’, zegt NSPV-voorzitter Mario Thys nu.

Toen Jurgen De Landsheer een jaar geleden de eed aflegde als korpschef van de zone Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst), beloofde hij er weer een echt korps van te maken. Hij kreeg vooral positieve reacties. Intussen is er al veel veranderd. Maar is binnen het korps ook de steun voor hun korpschef naar een dieptepunt gezakt.

Sinds 1 april werken agenten van de interventiedienst in shiften van 12 uur af, in plaats van 10 uur. In plaats van drie teams die elkaar aflossen, heb je er slechts twee nodig, redeneert de nieuwe korpschef.

Niet haalbaar

Agenten hebben het nieuwe systeem een kans gegeven, maar zeggen nu dat het niet langer haalbaar is.

Een lid van de interventiedienst zei maandagavond anoniem op VTM Nieuws dat er te weinig volk is om sommige interventies volgens het boekje uit te voeren. De zone kent een aantal buurten waar jongeren politiewagens bekogelen en agenten geregeld aangevallen worden. Soms lopen agenten gevaar.

De vakbonden zitten dinsdag samen met korpschef De Landsheer en burgemeester van Sint-Gillis Charles Picqué, die voorzitter is van de politieraad, om een oplossing te zoeken.

Korpschef Jurgen De Landsheer zegt dat de politiescholen niet kunnen volgen om voldoende jonge agenten op te leiden.