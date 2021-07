Macron hamert op vaccinatie en verplicht die voor zorgpersoneel

De Franse president Emmanuel Macron hield maandagavond een televisietoespraak waarin hij hamert op het belang van vaccinatie. Voor het zorgpersoneel wordt een vaccin verplicht. ‘De enige weg naar het normale leven, is om alle Fransen te vaccineren’, zei Macron.

De president maakte duidelijk dat de vaccinatiecampagne voor hem de oplossing is om het coronavirus te overwinnen. ‘Het vaccin beschermt ons ook goed tegen de deltavariant’, zei Macron. ‘Als iedereen zich laten vaccineren heeft, kunnen we terug leven zoals voor de uitbraak van de coronapandemie.’

De Franse Hoge Autoriteit voor de Gezondheid (HAS) had zaterdag al aangeraden om de verplichting zo snel mogelijk in te voeren. De Franse regering volgt deze raad, want alle werknemers van ziekenhuizen, woonzorgcentra en instellingen waar personen met een handicap verblijven, maar ook thuisverpleegkundigen, zullen tegen 15 september verplicht gevaccineerd moeten zijn.

Macron blijft ook achter het gebruik van de gezondheidspas staan, waarmee festivals, sportwedstrijden en evenementen met meer dan duizend bezoekers worden geregeld.

