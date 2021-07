Dirk Tirez nieuwe ceo Bpost

De raad van bestuur van Bpost heeft Dirk Tirez, die sinds half maart al ceo ad interim was van Bpost, benoemd tot permanente nieuwe ceo van Bpost. Dat vernam De Standaard.

De nieuwe ceo geniet zowel de steun van de raad van bestuur van Bpost als van de regering. Dirk Tirez was al sinds half maart ceo ad interim van Bpost, hij werd benoemd na het ontslag van Jean-Paul Van Avermaet. Tirez kreeg veel lof voor de manier waarop hij Bpost door de bestuurscrisis hielp te loodsen, een crisis die ontstaan was nadat bekend werd dat Jean-Paul Van Avermaet verdacht werd van illegale afspraken en kartelvorming toen hij directeur was van de bewakingsfirma G4S.

Bpost kreeg het vertrouwen van de regering Vivaldi doordat hij duurzaamheid, sociale dialoog, kwalitatieve dienstverlening en gezonde winstgevendheid hoog in het vaandel draagt. Zowel minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) als de voorzitster van de raad van bestuur van Bpost, Audrey Hanard, waren al snel gewonnen voor Tirez. Ze gaven de voorkeur aan Tirez boven een externe kandidaat van het logistiek bedrijf DHL.

De Sutter blij

Op 1 juli leek het nog niet duidelijk welke kant het zou opgaan, maar de regering gaf aan dat ze Tirez als de ideale kandidaat zag. Eerder vandaag dan schaarde de raad van bestuur van Bpost zich achter Tirez.

Minister De Sutter reageerde vanavond op de keuze van Tirez met de boodschap dat ze blij was dat voor een ervaren man uit eigen rangen werd gekozen. ‘Hij kent het bedrijf en de medewerkers heel goed en wist als ceo ad interim de rust terug te brengen na een moeilijke turbulente periode (….).’

Cruciale tijden

Voor Bpost zijn het inderdaad cruciale tijden. Het is van groot belang dat het zijn organisatie veerkrachtig maakt, op maat van de digitale economie. Corona veroorzaakte een explosieve groei in de pakjesmarkt. Onder Van Avermaet bleek Bpost daar niet klaar voor te zijn, maar concurrenten als PostNl sponnen er wel garen bij. De pakjesmarkt is een volumebusiness met zeer lage marges. Bpost krijgt er soms te maken met concurrentie via schijnzelfstandigen en staat onder druk de eigen productiviteit zo hoog mogelijk te houden.

Tirez bewees de afgelopen maanden dat hij de uitdagingen waar Bpost voor stond zeer goed begreep en dat hij wist te mobiliseren rond een set van prioriteiten. Bijvoorbeeld efficiëntere verdeelrondes. Volgens Tirez was er een optimaal volume aan pakjes waar de winstgevendheid bij gebaat was. Te weinig pakjes betekent dat de vaste kosten te zwaar doorwegen, te veel pakjes betekent dat er extern mensen en materieel moet gezocht worden.

Tirez herstelde ook de sociale dialoog met de vakbonden. De jongste maanden was er ook de onderhandeling met het kabinet van minister De Sutter (Groen) over een nieuwe beheersovereenkomst. De overheid wil daarin sociale en duurzame accenten leggen. Europa moet de beheersovereenkomst goedkeuren. Er loopt ook een procedure over de hernieuwing van de concessie voor de verdeling van kranten- en tijdschriften.

Johnny Thijs

Tirez is al 18 jaar aan de slag bij Bpost en kent het bedrijf goed. Voor hij ceo ad interim werd, was hij als lid van het directiecomité vooral met strategie, overnames en relaties met regelgevende autoriteiten bezig. Op die terreinen adviseerde hij de ceo. Hij onderhandelde met Europa belangrijke contracten. Tirez werd destijds nog binnengehaald door Johnny Thijs om hoofd van het juridisch departement te worden.

Tirez is wat men noemt een typische ‘public servant’. Iemand die zich inzet voor de overheid. Hij was begin de jaren negentig enkele jaren actief als adviseur op het kabinet van vice-premier en minister van Financiën Philippe Maystadt (CDH). De moeder van Tirez, stond dicht bij de Christelijke arbeidersbeweging. Zijn vader was vice-voorzitter van de ondernemingsrechtbank in Gent.

Toen er een opvolger gezocht werd voor Koen Van Gerven, was hij geen kandidaat. Een zeldzame ziekte had hem vier maanden in het ziekenhuis gehouden en nadien volgde nog een jaar revalidatie. In een gesprek van La Libre zei hij dat dit zijn leven veranderd had. Maar na de slechte ervaring van Bpost met Van Avermaet, besloot Tirez zich toch kandidaat te stellen. Met succes, zo bleek eerder vandaag.