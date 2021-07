Slecht weer op komst: 1722 geactiveerd

Er ligt een natte en onweerachtige week in het verschiet, de kans op regen blijft groot. Het KMI waarschuwt voor slecht weer, daarom activeert de FOD Binnenlandse Zaken tijdelijk het nummer 1722.

Maandagavond en -nacht blijft het wisselend bewolkt met, vooral in het oosten, lokale buien die plaatselijk fel kunnen zijn en vergezeld worden van onweer. Er is kans op lokale nevel of mist. De minima liggen tussen 15 en 17 graden. De wind is meestal zwak veranderlijk. In het noorden van het land wordt hij matig uit noordoost.

Wie last heeft van storm- en waterschade en bijstand nodig heeft van de brandweer, kan een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Het nummer 112 dient enkel voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

Van dinsdag tot donderdag blijft het onstabiel met elke dag regen­ en onweersbuien. In sommige streken kan er veel neerslag vallen. De maxima schommelen meestal rond 21 graden. Pas vanaf vrijdag treedt er verbetering op en wordt het droog en gedeeltelijk bewolkt.