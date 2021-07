Uitzendingen RTL Boulevard in Nederland worden hervat vanop nieuwe locatie

De uitzendingen van RTL Boulevard worden maandag hervat vanaf een nieuwe locatie. De opnames worden niet langer gemaakt in de studio aan het Leidseplein in Amsterdam, maar op het Mediapark in Hilversum. Dat heeft RTL bekendgemaakt.

De beslissing werd genomen nadat afgelopen weekend de uitzendingen niet konden doorgaan vanwege een ernstige dreiging bij de studio. De veiligheid van de medewerkers is ‘topprioriteit’, zegt RTL.

‘We zijn, naast de steun van de autoriteiten, dankbaar voor de support van onze kijkers, zakelijke partners en de media. Vanuit veiligheidsoverwegingen zullen wij geen verdere uitspraken doen over locaties of maatregelen.’

De gemeente Hilversum laat in een reactie weten dat persvrijheid een groot goed is in Nederland. ‘Dit is een belangrijk argument geweest in de grondige afweging door de driehoek Hilversum, burgemeester, het openbaar ministerie en de politie, in het besluit om de uitzendingen van het RTL-programma RTL Boulevard op het Hilversumse Mediapark doorgang te laten vinden.’

Volgens de gemeente worden er ‘diverse zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen getroffen’. Over de inhoud van de maatregelen worden geen mededelingen gedaan.

RTL Boulevard kon zaterdag en zondag niet uitzenden omdat de politie ernstige bedreigingen had binnengekregen. Volgens NRC zouden criminelen hebben gesproken over een mogelijke aanslag met een raketwerper of automatische vuurwapens.

Er zou binnen de onderwereld groot ongenoegen bestaan over media-aandacht waarin de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries van afgelopen dinsdag in verband wordt gebracht met zijn bijstand aan de kroongetuige, die belastend heeft verklaard over de van drugshandel en liquidaties verdachte en gedetineerde Ridouan Taghi. De journalist werd neergeschoten nadat hij te gast was geweest in RTL Boulevard.

Een aanslag met een raketwerper om media te intimideren is niet nieuw in Nederland. In 2018 werd het redactielokaal van Panorama beschoten met een antitankwapen. Er vielen geen gewonden. De daders, leden van motorclub Caloh Wagoh, werden een jaar later veroordeeld tot celstraffen van drie en vier jaar.