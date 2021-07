Twee wijnkastelen uit Saint-Émilion hoeven hun Grand Cru-classificatie niet meer

Twee roemrijke kastelen uit de Franse bordeauxwijnstreek leveren hun ‘Premier Grand Cru Classé A’-titel in: Château Cheval Blanc en Château Ausone. Dat veroorzaakt nogal wat hoogspanning in en rond Saint-Émilion. ‘Als Peter Goossens van het Hof van Cleve zijn drie sterren zou inleveren, zou dat ook voor flink wat heisa zorgen in de culinaire wereld’, zegt wijnspecialist Alain Bloeykens.