Zuid-Afrika mobiliseert leger op vierde dag van protest na opsluiting oud-president Zuma

Het leger zal de politiediensten bijstaan in de provincies Kwazulu-Natal en Johannesburg in Zuid-Afrika. De twee provincies vormen de broeihaard van de protesten na de opsluiting van oud-president Jacob Zuma. Bij de rellen vielen minstens 6 doden, 219 mensen werden opgepakt.

Plunderingen en brandstichtingen verspreidden zich maandag over het land op de vierde dag van gewelddadig protest. In het oosten van het land ging een shoppingcentrum in vlammen op, terwijl in de economische hoofdstad Johannesburg bus- en treindiensten werden lamgelegd. Volgens tv-zender eNCA zouden tienduizenden pendelaars vastzitten.

President Cyril Ramaphosa waarschuwde er zondagavond voor dat de demonstraties ontaard zijn in etnisch gemotiveerd geweld. Oud-president Zuma is Zulu, terwijl huidig president Ramaphosa tot de Venda behoort en een grote achterban heeft bij de Xhosa. Tribalisme zal niet worden getolereerd, waarschuwde Rampahosa: de daders zullen worden vervolgd.

• Hof stuurt oud-president Zuma naar de cel

Vorige week werd Zuma veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden voor minachting van justitie. Ten laatste donderdag moest hij zich aanmelden bij de gevangenis. Na een week lang zijn aanhangers verder opgestookt te hebben, meldde de oud-president zich alsnog.

De protesten die daarop volgden, hebben volgens regeringsbronnen schade ter waarde van 100 miljoen rand (6 miljoen euro) veroorzaakt. Bij schermutselingen tussen demonstranten en de politie vielen twee doden, duizenden anderen raakten gewond.

De celstraf kwam er nadat Zuma maandenlang weigerde te getuigen voor een onderzoekscommissie die onderzoek voert naar de massale corruptie tijdens Zuma’s presidentschap, van 2009 tot 2018.

Maandag onderzoekt een rechtbank Zuma’s vraag om zijn celstraf ongedaan te maken