Deceuninck-Quick Step wordt volgend seizoen Quick-Step Alpha Vinyl

Wielerteam Deceuninck-Quick Step zal vanaf volgend seizoen Quick-Step Alpha Vinyl heten. Dat werd maandagmiddag bekendgemaakt.

Quick Step wordt in 2022 de hoofdsponsor van het team van Patrick Lefevere. Momenteel heet de ploeg Deceuninck-Quick Step. Deceuninck verlaat het team eind dit jaar. Quick Step wordt in 2022 de enige hoofdsponsor, dan zal de ploeg door het leven gaan als Quick Step - Alpha Vinyl Cycling Team. Dat werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

‘Ik ben hier om te vertellen dat Quick-Step Floors onze hoofdsponsor is in 2022’, begon Lefevere het persmoment. De ploegbaas werd daarna aangevuld door Bart Peeters van Quick-Step Floors. ‘We zijn trots dat ons verhaal voortgezet wordt. We hebben de samenwerking met de ploeg al met zes jaar verlengd en volgend jaar wordt de ploegnaam Quick-Step-Alpha Vinyl. Dat is een collectie van Quick-Step van vinylvloeren, die we zo extra in de markt kunnen zetten.’

Afgelopen week werd ook bekend dat Lefevere voor 2023 al een nieuwe hoofdsponsor heeft gevonden. Dat wordt Soudal, de huidige co-sponsor van Lotto Soudal. Daarna stapt het over naar de ploeg-Lefevere.