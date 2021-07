Dit zijn de nieuwe presentatoren van ‘De warmste week’

Nieuwe aanpak, nieuwe gezichten. Ook dit jaar zal De Warmste Week er heel anders uitzien. Hoe precies, dat kondigt de VRT dinsdag aan. Maar nu al zijn de uithangborden bekend: Gloria Monserez (20), Kawtar Ehlalouch (24) en Stéphan Tanganagba (23).

Met die drie namen zet de solidariteitsactie van de openbare omroep verder in op verbreding én verjonging. In bijna alle vorige edities nam Studio Brussel het voortouw. Bij de laatste volwaardige Warmste Week waren presentatoren Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns de vaste gezichten. Deze keer is Gloria Monserez de enige uit het kamp van de jongerenzender. Monserez presenteert er sinds begin dit jaar het avondblok tussen 21 uur en middernacht.

Radiozender MNM levert op haar beurt ochtendstem Kawtar Ehlalouch, de sidekick van Peter Van de Veire. Vlaggenschip Eén vist uit het Iedereen beroemd-format Op kot de Kortrijkse student Stéphan Tanganagba op.

Over de precieze plannen blijft het nog stil tot dinsdag. Dan stelt de VRT om 11.55 uur haar nieuwe concept voor, op de radio en via Facebook. Wel lijkt het erop dat de jeugd en de toekomst centraal zullen staan. Dat zeggen Monserez, Ehlalouch en Tanganagba in een kort communiqué. ‘Mensen zeggen wel eens: Dat zijn zorgen voor later. Maar wij, wij zijn later. En wij hebben geen zin meer om te wachten. En jij?’

Eind 2020 gooide De Warmste Week het al over een andere boeg. Door de coronacrisis werd geen eventplein voor het grote publiek opgebouwd, zoals het jaar voordien in Kortrijk. Ook werd er geen geld meer ingezameld voor goede doelen. De focus schoof op naar persoonlijke inzet en vrijwilligerswerk. Ook toen gaf Studio Brussel het initiatief uit handen en schaarden verschillende VRT-gezichten van alle kanalen zich achter de campagne.