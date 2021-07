Zondag heeft de Britse miljardair Richard Branson ruimtevaartgeschiedenis geschreven: voor het eerst maakten ‘gewone toeristen’ in een toestel van Virgin Galactic een reis naar de rand van de ruimte. Branson zelf was ook aan boord en nam de tijd om vanuit de ruimte een inspirerende boodschap over te brengen aan alle kinderen op aarde. Kijk mee in bovenstaande video.