Benzineprijs op hoogste peil in bijna zeven jaar

De maximumprijs van benzine aan de pomp gaat dinsdag omhoog. Wie benzine 95 (E10) tankt, betaalt dan maximaal 1,5880 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds oktober 2014.

Het gaat om een stijging van de maximumprijs met 1,4 cent per liter. Op een volle tank van 50 liter betekent dit dus een prijsverschil van 70 cent. De maximumprijs voor benzine 98 (E5) komt op 1,6680 euro per liter te liggen, of een stijging met 1,6 cent per liter. Zoals steeds schrijft de FOD Economie de prijswijziging toe aan het duurder worden van de olieprijzen of biocomponenten op de internationale markten.

De benzineprijs is al langer aan een stevige opmars bezig. Eind maart 2020 stond hij nog op een dieptepunt van 1,1420 euro per liter. ‘Dat had alles te maken met de coronacrisis’, zegt woordvoerder Jean-Benoît Schrans van de Belgische Petroleum Federatie (BPF). ‘De economie lag plat, waardoor de vraag naar energie heel laag was.’

Met het economisch herstel gingen de brandstofprijzen weer de hoogte in. De prijs van benzine 95 (E10) ligt nu dus al bijna 40 procent hoger dan op het dieptepunt.

Ook de vakantie speelt volgens Schrans een rol bij de recentste prijsstijgingen. ‘Aan het begin van de zomervakantie zien we altijd dat er meer gereden wordt, ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waardoor de vraag naar benzine toeneemt. En dit jaar kiezen door corona bovendien meer mensen voor een autovakantie’, luidt het.

Van een record is echter geen sprake. Op 14 oktober 2014 betaalde je 1,6120 euro om een liter benzine 95 (E10) te tanken, volgens tabellen van de petroleumfederatie.

Voor diesel is de prijswijziging minder sterk. De maximumprijs van diesel (1,5840 euro per liter) staat momenteel op het hoogste niveau sinds januari 2020.