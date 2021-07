Prinses Delphine woont viering nationale feestdag bij

Koning Filip zal tijdens de plechtigheid ter ere van de nationale feestdag vergezeld zijn van onder andere zijn halfzuster prinses Delphine. Het is voor het eerst dat Delphine aan de zijde van de koninklijke familie de feestelijkheden bijwoont.

Dat blijkt uit een mededeling van het Koninklijk paleis. Ook Jim O’Hare, de partner van prinses Delphine, zal aanwezig zijn. Toch wordt het niet mogelijk een volledig familieportret te nemen. In het lijstje dat het Paleis maandag heeft verspreid ontbreken de namen van koning Albert en koningin Paola, en prinses Claire, de echtgenote van prins Laurent.

Op de Te Deums zal Delphine niet aanwezig zijn. Koning Filip en koningin Mathilde zullen de misviering in de Sint-Michiels-en-Sint Goedelekathedraal in Brussel bijwonen. Prinses Astrid en prins Lorenz trekken naar Hasselt, Prins Laurent naar Bergen.

De prinses werd pas vorig jaar erkend als dochter van koning Albert, na een gerechtelijke uitspraak. Kort daarna had ze een reeks ontmoetingen met haar familie. Het is niet voor het eerst dat prinses Delphine in het gezelschap van de koninklijke familie naar buiten treedt. Zo nam ze in februari deel aan het eerbetoon aan de overleden leden van de koninklijke familie in de koninklijke crypte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken.