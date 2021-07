Familie van verdachte ‘beschaamd’ over moordaanslag op De Vries

‘We zijn er kapot van’. Dat zeggen twee familieleden van de hoofdverdachte van de aanslag op de Nederlandse journalist Peter R. De Vries. Ze spreken van haantjesgedrag en veel contacten met veel foute vrienden uit ruwe buurten. Volgens zijn familie zou aan G. een beloning van 150.000 euro beloofd zijn voor de aanslag.

Dat zeggen de familieleden, die uit veiligheidsoverwegingen anoniem willen blijven, in een gesprek met de krant De Telegraaf. ‘De ouders, moeder en stiefvader van Delano vinden het verschrikkelijk’, zeggen ze.

Delano G. is de vermoedelijke schutter van de aanslag van vorige week. Journalist Peter R. De Vries werd toen neergeschoten na een bezoek aan de tv-studio’s van RTL Boulevard.

‘Delano houdt van dansen en rappen en is verschrikkelijk gevoelig voor status en aandacht’, omschrijven ze hun familielid’. Dat hij het verkeerde pad is opgegaan, wijten ze aan foute vrienden. ‘Je krijgt hier een kweekvijver voor de grote Mocro-gangsters. Het gaat om jongeren die ooit eens een verzoek krijgen om een tas met geld of drugs te verstoppen of weg te brengen. Langzaam worden ze dan in zulke milieus ingezogen.’

Delano’s neef, Jaouad W., zit al jaren vast als bendelid en wapenleverancier van Nederlands grootste crimineel Ridouan Taghi, door velen beschouwd als het brein achter deze moordaanslag. Iets wat zijn advocate Inez Weski in alle toonaarden ontkent.

De familieleden zeggen in De Telegraaf nog dat Delano G. een vergoeding van 150.000 euro zou krijgen voor de aanslag. Volgens hen worden er ook nog andere familieleden getraind als huurmoordenaar.