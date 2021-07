In het westen van de Verenigde Staten werden afgelopen weekend recordtemperaturen gemeten. In Death Valley in Californië, ook wel gekend als de heetste plek in de VS, werd vrijdag een temperatuur van 54,4 graden gemeten. Dat is mogelijk de hoogste temperatuur ooit gemeten op aarde.

Een groot deel van de Amerikaanse staten Californië en Nevada gaan gebukt onder de hitte, die zich inmiddels ook ver landinwaarts verspreidt. Afgelopen weekend verspreidden de hoge temperaturen zich tot aan het westen van de Rocky Mountains.

In Las Vegas, in de staat Nevada, werd zaterdag een recordtemperatuur van 47 graden Celsius geëvenaard. Slechts vier keer eerder werd deze temperatuur in de stad gemeten. Zondag (lokale tijd) zal de temperatuur naar verwachting maar een paar graden lager liggen

In Death Valley, bekend als een van de heetste plaatsen ter wereld, werd vrijdagmiddag een temperatuur van 54,4 graden Celsius gemeten. Dat is volgens deskundigen een record. Vorige zomer was de heetste dag in Death Valley op 16 augustus, met 54,38 graden Celsius.

In de rest van Californië, waar afgelopen weekend door de extreme droogte en hitte een vuurtornado ontstond, wordt het ook erg warm met temperaturen die tot 47 graden Celsius kunnen oplopen.

Warmste junimaand ooit

Eind juni werden de westkust van de VS en Canada ook al getroffen door extreme temperaturen. Het was voor Noord-Amerika de warmste junimaand ooit gemeten, met hittegolven en warmterecords.

Ook Canada wordt nog steeds geteisterd door bosbranden. In de afgelopen twee dagen ontstonden nog eens vijftig branden. In totaal zijn er nu bijna driehonderd actieve bosbranden in de provincie British Columbia. De regering heeft nieuwe noodmaatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het vuur te voorkomen, zoals het deels stilleggen van het treinverkeer. Treinen veroorzaken regelmatig bosbranden doordat er vonken kunnen ontstaan tijdens het remmen. De hitte eiste honderden mensenlevens.