Varianten bedreigen herstel wereldeconomie

De ministers van ­Financiën van de G20 waar­schuwen voor het effect van de ­virusvarianten op de wereldwijde economie. Ze zijn er niet ­gerust op.

De coronavarianten en de grote verschillen in vaccinatie tussen de landen riskeren te wegen op het herstel van de ­wereldeconomie. Die waarschuwing hebben de ­ministers van ­Financiën – onder wie de Amerikaanse Janet Yellen – en de centrale bankiers van de G20 zaterdag uitgestuurd na een bijeenkomst in Venetië, in Italië. De G20-landen zijn samen goed voor 85 procent van de wereldhandel, twee derde van de wereldbevolking en meer dan negentig procent van het bruto wereldproduct.

De economische situatie in de wereld mag de afgelopen maanden verbeterd zijn, toch is volgens de G20 de coronapagina nog niet omgeslagen. Zo blijft de erg ­besmettelijke deltavariant de ­hervatting van economische ­activiteiten dwarsbomen.

Beduchte bankiers

De verbreiding van de virus­varianten (en in het bijzonder de deltavariant) deed de beleggers vorige week voor het eerst sinds ­lange tijd twijfelen. De Europese beurzen moesten donderdag flink wat terrein prijsgeven. Het wordt begin deze week uitkijken hoe zwaar de beurzen zullen ­tillen aan de waarschuwing van de G20.

De ministers van Financiën en de bankiers leken beducht voor een te negatieve reactie. Ze herhaalden hun voornemen om ‘het herstel te blijven steunen en te voorkomen dat de steunmaatregelen aan de economie voortijdig worden geschrapt’. Volgens het ­Internationaal ­Monetair Fonds (IMF) hebben de G20-landen sinds het begin van de pandemie ongeveer 16.000 miljard dollar uitge­geven om hun ­economieën nieuw leven in te blazen.