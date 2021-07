Britse en Italiaanse kranten reageren: ‘Tranen voor helden’ vs. ‘Europa is van ons’

Terwijl de Britse media afscheid neemt van de droom van een mogelijke overwinning, kan de Italiaanse haar geluk niet op.

De hoop van het Engels elftal om voor het eerst in 55 jaar een grote voetbaltrofee te winnen, eindigde in liefdesverdriet na een penalty-nederlaag tegen Italië zondagavond. Die laatste won haar eerste EK sinds 1968 nadat de Britse spelers Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma niet wisten te verslaan tijdens de strafschoppenreeks.

‘Droom mocht niet uitkomen’

Het Engelse verdriet was te zien op de pagina’s van de Britse kranten maandag. Zo kopte The Independent met ‘Tranen voor helden’. De Daily Telegraph omschreef de manier waarop Engeland verloor als ‘de ultieme lijdensweg’. Naast het artikel plaatste de krant een foto van coach Gareth Southgate die Bukayo Saka troostte. Saka miste de vijfde treffer.

Hoewel er teleurstelling was over de nederlaag van Engeland, was er ook lof voor Southgate, ooit het gezicht van de Engelse mislukking voor zijn eigen penaltymisser op Euro 96, en zijn team. ‘Het eindigt allemaal in tranen’, las de voorpagina van de Daily Mail. Maar ‘Engeland bracht het, zoals het lied zegt, naar huis’, klonk het ook in de krant. ‘Die droom mocht helaas niet uitkomen. Want hoewel de ontknoping pijnlijk was, was wat eraan voorafging gewoon een ouderwets potje voetbal.’

De opener van The Daily Mail Foto: rr

‘Er zal pijn zijn bij een nederlaag’, schreef The Guardian. ‘Door de jaren heen zijn momenten als deze beantwoord met een reflex van schuld, pijn, verwijten, tranen, weggeslingerde plastic stoelen.’

‘Maar dit was iets anders. De afgelopen vier weken (...) was het fijne, sympathieke jonge team van Southgate een tonicum. En [Southgate’s] duidelijkheid, fatsoen en bereidheid om over het voetbal te spreken een opbeurend iets in een tijd van dissonantie en zwak leiderschap elders.’

Dichterlijke vreugde in Italië

Zo hard de teleurstelling in de Britse media, zo hard te vreugde in de Italiaanse. ‘Europa is van ons’, opent La Repubblica haar site maandagochtend.

Zelfde geluid bij La Stampa. ‘Italië maakt geschiedenis. We zijn de Europese kampioenen.’ Daarbij schuwt de krant het dichterlijke niet: ‘Hoe zoet is de Londense nacht voor de blauwe kleuren die zijn teruggekeerd om te schitteren na de vernedering in 2018, met de uitsluiting van het WK.’

‘Een groep die match na match is gegroeid, wordt kampioen van Europa, met de geest van een Italië dat onderweg verloren was. Dit na een verschrikkelijk jaar en een half waarin het vermoeiend was om opnieuw te beginnen, maar het is ons gelukt.’ De winst ‘stopt een zeer kostbare brandstof in de motor van ons land’.

‘De kampioenen, dat zijn wij’, klinkt het dan weer bij Corriere della Sera die de overwinning een ‘bewijs van trots’ noemt ‘na de verschrikkelijkste periode van ons leven’.

‘Het team van [Roberto] Mancini herinnerde ons er aan dat Italiaans zijn niet zo erg is. Soms is het zelfs iets om trots op te zijn’, klinkt het fier.