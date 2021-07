Kans op intense buien blijft

Ook de komende dagen blijft de kans op regen groot. Er ligt een natte en onweerachtige week in het verschiet

Maandag begint bewolkt en nog meestal droog, maar in het westen is er kans op enkele druppels. Geleidelijk worden er stapelwolken gevormd en stijgt de kans op buien. Vooral in de namiddag en avond kunnen de buien intens worden en lokaal vergezeld zijn van onweer, waarschuwt het KMI. De maxima schommelen tussen 19 graden in de Ardennen en 24 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit oost tot zuidoost.

Maandagavond en -nacht blijft het wisselend bewolkt met, vooral in het oosten, lokale buien die plaatselijk fel kunnen zijn en vergezeld worden van onweer. Er is kans op lokale nevel of mist. De minima liggen tussen 15 en 17 graden. De wind is meestal zwak veranderlijk. In het noorden van het land wordt hij matig uit noordoost.

Van dinsdag tot donderdag blijft het onstabiel met elke dag regen­ en onweersbuien. In sommige streken kan er veel neerslag vallen. De maxima schommelen meestal rond 21 graden. Pas vanaf vrijdag treedt er verbetering op en wordt het droog en gedeeltelijk bewolkt.