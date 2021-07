Verheyden pakt verrassend goud op 1.500 meter

Ruben Verheyden heeft zich zaterdag in het Estse Tallinn verrassend tot Europees kampioen U23 op de 1.500 meter gekroond.

Verheyden haalde het in de finale in 3’40”03. Acht jaar na Pieter-Jan Hannes heeft België zo opnieuw een Europese beloftekampioen op deze afstand.

In het eerste wedstrijddeel verstopte Verheyden zich rustig middenin het pak. Op 200 meter van het einde plaatste de Oost-Vlaming een verschroeiende versnelling en zijn concurrenten zagen hem niet meer terug.

Het zilver was zaterdag voor de Spanjaard Marco Garcia in 3:40.11. Brons ging naar de Portugees Isaac Nader in 3:40.58.

Nog medailles voor België

Even later veroverden Michael Obasuyi op de 110 meter ­horden (13”40) en Jonathan Sacoor (45”17) ook nog zilver. Vrijdag was er al een tweede plaats voor Rani Rosius op de 100 meter. Eliott Crestan zette gisteren dan de kers op de taart met nog maar eens een zilveren plak, deze keer op de 800 meter.