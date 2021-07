Moldavië stemt bij parlementsverkiezingen voor prowesterse koers

In Moldavië hebben de kiezers bij de parlementsverkiezingen van zondag voor een prowesterse koers gestemd.

De centrumrechtse partij Actie en Solidariteit (PAS) van president Maia Sandu is, met zo goed als alle stemmen geteld, duidelijk de sterkste partij en haalt bijna 48 procent. Dat blijkt uit cijfers die de centrale kiescommissie in de nacht van zondag op maandag publiceerde.

De pro-Russische communisten en socialisten rond voormalig president Igor Dodon moeten het volgens de kiescommissie stellen met zo’n 31 procent van de stemmen, de partij Schor behaalt bijna 7 procent. Slechts drie van de meer dan 20 toegelaten partijen halen daarmee het 101 zetels tellende parlement.

De Roemeenstalige voormalige Sovjetrepubliek, die een deel van haar grondgebied (Transnistrië) verloor aan pro-Russische separatisten, balanceert al jaren tussen Europese ambities en toenadering tot het Kremlin. Sandu had haar landgenoten bij haar aantreden een verdere toenadering tot de EU beloofd, maar tot nu toe ontbrak echter de nodige steun van de regering. Zondagochtend verklaarde ze nog dat deze verkiezingen zouden aangeven welke richting het land uitgaat. De in de VS opgeleide econoom heeft zichzelf tot doel gesteld om de verarmde republiek van corruptie te ontdoen.

‘Ik hoop dat deze dag het einde betekent van een moeilijk tijdperk voor Moldavië, ik hoop dat deze dag het einde betekent van het dievenbewind in Moldavië’, reageerde Sandu inmiddels via Facebook. Dodon liet, na het sluiten van de stembureaus, weten dat hij vertrouwde op een ‘zeer goede score’ van zijn alliantie. ‘We zullen nog bekijken of we de verkiezingsresultaten betwisten’, klonk het.

De opkomst voor de verkiezingen lag rond de 48 procent.