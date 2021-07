Politie onderzoekt racistische berichten over Engelse voetballers na EK-verlies

De Londense politie onderzoekt racistische berichten op sociale media tegenover de Engelse spelers die hun penalty’s misten tijdens de finale van het EK voetbal. De Engelse voetbalbond (FA) veroordeelt het racisme.

Bukayo Saka, Marcus Rashford en Jadon Sancho werden op sociale media met racistische berichten geviseerd na hun gemiste penalty’s die Engeland de Europese titel kostten.

De Metropolitan Police liet weten dat het de zaak onderzoekt. ‘We zijn ons bewust van een aantal beledigende en racistische commentaren op sociale media, gericht tegen voetballers na de EK-finale. Deze aanvallen zijn totaal onaanvaardbaar, zullen niet getolereerd worden en zullen onderzocht worden.’

We are aware of a number of offensive and racist social media comments being directed towards footballers following the #Euro2020 final.



This abuse is totally unacceptable, it will not be tolerated and it will be investigated. — Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) July 12, 2021

De Football Association (FA) publiceerde een verklaring: ‘De FA veroordeelt ten strengste alle vormen van discriminatie en is geschokt door het online racisme dat op sociale media tegen sommige van onze Engelse spelers is gericht. We kunnen niet duidelijker zijn dat iedereen die achter zo’n walgelijk gedrag zit, niet welkom is in het volgen van het team. We zullen alles doen wat we kunnen om de getroffen spelers te steunen en tegelijkertijd aandringen op de zwaarst mogelijke straffen voor iedereen die verantwoordelijk is.’

‘We zullen alles in het werk blijven stellen om discriminatie uit het spel te bannen, maar we dringen er bij de regering op aan om snel te handelen en de juiste wetgeving in te voeren, zodat dit misbruik gevolgen heeft in het echte leven’, aldus de Engelse voetbalbond. ‘Socialemediabedrijven moeten meer doen en hun verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen om misbruikers van hun platformen te verbannen, bewijs te verzamelen dat kan leiden tot vervolging en meewerken om hun platformen vrij te maken van dit soort afschuwelijk misbruik.’

Ook wangedrag in en rond stadion

Engelse supporters misdroegen zich overigens niet alleen online. Fans zonder tickets drongen hardhandig het Wembleystadion binnen, en op verschillende plaatsen in Londen vonden opstootjes plaats. Daarbij raakten 19 politieagenten gewond en werden 49 arrestaties verricht.

In het stadion weerklonk daarnaast boegeroep tijdens het Italiaanse volkslied, ondanks oproepen van Engels bondscoach Gareth Southgate en Brits premier Boris Johnson om dat niet te doen. De UEFA kan daarvoor opnieuw sancties opleggen. De Engelse FA kreeg na de match tegen Denemarken al een boete van 26.000 pond (ruim 30.000 euro), onder meer wegens Engels boegeroep tijdens het Deense volkslied.