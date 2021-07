Italië kampioen, Engeland in één voetbalavond van hemel naar hel

De Engelsen de verbittering, de Italianen de beker. Met een beslissende safe in de strafschoppenreeks leidde Donnarumma zijn land naar een nieuw delirium. Italië is Europees kampioen. Football is coming to Rome.

Zelden klonk het zenuwachtige getik van voetbalnoppen in de spelerstunnel verwachtingsvoller dan zondagavond. 75.000 Engelse toeschouwers en duizenden opdringerige fans (zonder ticket) errond, de Londense voetbalkathedraal Wembley als imposant decor en twee nationale elftallen die elk op hun manier afspraak hadden met de geschiedenis.

Ruim 120 minuten later is het eindverdict op dit EK gevallen. Terwijl de Italianen na afloop hun geluk uitschreeuwen van vreugde, zakken de Engelsen ontredderd in elkaar op het natte gras van Wembley. Sommigen huilend van ontgoocheling. Zo graag hadden ze in eigen land na 55 jaar wachten eindelijk die vervloekte eindwinst gepakt in een groot toernooi. Voor de koningin, voor de natie, voor zichzelf.

Weer niet

Maar het mocht wéér niet zijn. De berekende ploeg van Gareth Southgate, die ook in de finale lang niet van zijn voorzichtige aanpak afstapte, toonde daarvoor in de tweede helft simpelweg niet genoeg durf. Ook al bleek in de verrassende eerste helft dat Engelsen met Trippier en uitblinker Luke Shaw twee flankspelers hadden die elke tegenstander in de problemen kunnen brengen.

Maar dat bleek niet genoeg. De traagste ploeg qua opbouw, een van de ploegen met het minste doelpogingen per wedstrijd. Defensief wel ijzersterk, mede dankzij de tandem Phillips-Rice op het middenveld. Maar voorin teren de Engelsen teveel op de klasseflitsen van de pijlsnelle Sterling en de imponerende veelzijdigheid van topscorer Harry Kane, die weer slim afhaakte en mee het spel verdeelde. Waarom dan onnodig risico’s nemen, moet Southgate gedacht hebben.

Dit EK kreeg zondagavond dan ook de winnaar die het verdient, ook al was dat met strafschoppen. Italië was de revelatie van dit beklijvende toernooi: een azuurblauwe wervelwind die steunend op een sterke verdediging met modern, fris en aanvallend voetbal over de Europese voetbalvelden raasde. Een mix van ervaring (Chiellini, Bonucci), klasse (Donnarumma, Spinazzola, Jorginho, Insigne) en aanstormende talenten uit de gemoderniseerde jeugdopleiding (Chiesa, Barella).

Razend tempo

Een mooie, oogstrelende wedstrijd was het nochtans lange tijd niet. Daarvoor ontbrak in de eerste helft aan grote doelkansen. Maar uiteindelijk bleek het wel een temporijke EK-finale, die op en neer golfde. Een fysieke en tactische veldslag op hoog niveau, met wisselende kansen. Dat maakte veel goed.

De opstelling van de Engelsen deed dat nochtans niet vermoeden. Voor coach Gareth Southgate is het spelen op de nul heilig dit EK. Net als tijdens de vorige wedstrijden zette hij met Sancho, Grealish, Foden en Rashford veel meer aanvallend talent op de bank dan er op het veld stond. Voor deze belangrijke finale werd dit keer ook aanvaller Saka aan de kant gehouden. Hij moest plaats maken voor een vijfmansverdediging, met Trippier en Shaw als wingbacks. De Italiaanse bondscoach Mancini paste zich niet aan en startte met de verwachte elf.

Toch was het Engeland dat een verschroeiende start nam. Al na 117 seconden nam Luke Shaw een voorzet van Trippier beheerst op de slof: 1-0 en Wembley ontplofte. De bekroning van een snelle en collectieve tegenaanval uit het boekje. Het begin ook van een sterk eerste half uur, waarin Engeland scherper was en Italië nauwelijks kon dreigen. Daarna kwam Italië beter in de wedstrijd, maar alleen woelwater Chiesa kon met een grondscherend schot Wembley even naar adem doen happen. Een zeldzame opflakkering.

In de tweede helft trokken de Engelsen zich (te) snel diep terug. Mancini bracht Berardi en Christante in en Italië zette aan. Insigne schoot van schuin dichtbij op Pickford en Chiesa zag een plaatsbal laag uit de hoek geranseld. Het bleek alleen maar uitstel. Op een hoekschop stond Bonucci op de juiste plaats en hij duwde van dichtbij binnen: 1-1. De Engelsen kreunden, brachten onder meer Saka in, maar haalden de verlengingen. Daarin veranderde niets meer aan de score. Strafschoppen dus, met een misser van Saka die Wembley uiteindelijk deed verstommen.

Voorspellende woorden

Bijgelovigen hadden het al voelen aankomen. In de aanloop naar de halve finale had een Engelse journalist de Deense doelman Kasper Schmeichel nog overmoedig gevraagd wat hij kon doen om te voorkomen dat het voetbal thuis zou komen. ‘Is het voetbal ooit al thuis geweest dan? Heeft Engeland het ooit gewonnen?’, was zijn reactie. Waarop de journalist prompt verwees naar de Engelse wereldtitel in 1966. ‘Maar dat was op het WK, toch?’, was de gevatte repliek.

Woorden met voorspellende kracht, bleek zondagavond alsnog. In plaats van ultieme voetbalglorie, werd er in Wembley een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het 55 jaar durende Engelse verhaal van eeuwig falen. Het zal de miljoenen feestende Italianen wellicht worst wezen. Amper enkele maanden na de winst in Eurosong, is Italië nu ook in het voetbal opnieuw ‘Campione!’ Verdiend.