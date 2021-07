Ruim een derde van in Spanje negatief geteste jongeren toch positief in Gent

Van de jongeren die zaterdag opnieuw getest werden aan het UZ Gent nadat ze naar Spanje waren gegaan met reisorganisatie Summer Bash en daar negatief getest hadden voor ze met de bus naar België terugkeerden, is meer dan een derde nu toch besmet met het coronavirus.

Uit de resultaten blijkt zondag dat 32 van de 88 jongeren positief hebben getest op het coronavirus. ‘We hadden wel verwacht dat er besmettingen gingen bijkomen’, zegt Jordy S’Jongers van Summer Bash. ’Op twee dagen tijd was het aantal besmettingen gestegen tot 124 van de 350 deelnemers, dus we wisten dat het heel snel kon gaan. We hebben enkel negatief geteste personen op die twee bussen gezet en we hopen dat er geen besmettingen meer bijkomen.’

De twee bussen met in Spanje negatief geteste jongeren kwamen zaterdagvoormiddag aan in Gent aan het UZ. Alle jongeren kregen een PCR-test en bij thuiskomst gingen ze in quarantaine. Wie negatief test moet zeven dagen in quarantaine en kan dan opnieuw getest worden. Wie positief test, moet in isolatie voor tien dagen.