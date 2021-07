Antwerpse Boerentoren officieel in handen van Katoen Natie-topman Fernand Huts

In Antwerpen hebben KBC en de Katoen Natie Groep de verkoopovereenkomst getekend van de KBC-Boerentoren. Katoen Natie-topman Fernand Huts wil in het gebouw onder meer de kunstcollectie van zijn Phoebus Foundation onderbrengen en er een trekpleister van maken zoals het Getty Museum dat is in Los Angeles.

Dat KBC de Boerentoren na 91 jaar zou verkopen aan Katoen Natie was al langer bekend, maar nu is het dus officieel zover. Het gebouw moet de komende drie jaar wel nog verder worden gesaneerd - onder meer vanwege de aanwezigheid van asbest - vooraleer Huts het kan laten omtoveren tot thuishaven van The Phoebus Foundation. ‘Het wordt hard werken, een hele uitdaging, en het gaat heel veel geld kosten - ik weet nog niet hoeveel’, zegt Huts. ‘Maar vandaag is een geweldige en emotionele dag voor mij. De Boerentoren is een echt monument, een icoon en een landmark.’

Zeker acht verdiepingen zullen worden ingericht als museum en daarboven komt een horecagebeuren met uitzicht op de wijde omgeving. ‘Iedereen wint bij dit verhaal’, vindt Huts. ‘Het logo van KBC blijft behouden, de rijke collectie van The Phoebus Foundation vindt er een onderkomen, projectontwikkelaar ION kan zijn internationale ambitie waarmaken en Katoen Natie/Indaver bekijkt dit project als pure filantropie, maar krijgt immateriële meerwaarde. Maar de belangrijkste winnaar is de Antwerpenaar, die zijn toren terugkrijgt.’

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) liet zondag optekenen dat hij ‘geen man meer respecteert’ dan Fernand Huts en dat zijn ‘stoutste verwachtingen overtroffen’ werden toen bekend raakte dat Huts de Boerentoren zou kopen. ‘Maar ik heb nog altijd de grootste toren’, knipoogde De Wever, verwijzend naar de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal die eigendom is van de stad.