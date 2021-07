Na de Australian Open en Roland Garros heeft Novak Djokovic nu ook Wimbledon gewonnen. In de finale was de Servische nummer één van de wereld sterker dan de Italiaan Matteo Berrettini: het werd 6-7 (4-7), 6-4, 6-4 en 6-3. Het is Djokovic’ twintigste zege in een Grandslamtoernooi, waarmee hij in de ranglijst naast Rafael Nadal en Roger Federer komt.