Nog meer deelnemers op EK voetbal? ‘UEFA denkt na over toernooi met 32 landen’

De Europese voetbalbond UEFA denkt erover om vanaf 2028 het Europees kampioenschap uit te breiden tot 32 landen, in plaats van de huidige 24 deelnemende teams, zo vernam nieuwsagentschap AP zondag uit goede bron.

Het nieuws lekte uit op de dag dat de finale van EURO 2020 gepland staat. Daarin nemen Engeland en Italië het zondagavond in het Londense Wembleystadion tegen elkaar op. In 2024 wordt het EK met 24 teams georganiseerd in Duitsland, voor het EK van vier jaar later wordt de kandidatuurstelling binnenkort officieel geopend. Eind 2023 zou de UEFA de knoop doorhakken.

EURO 2016 in Frankrijk was vijf jaar geleden het eerste EK dat met 24 teams gespeeld werd, voordien namen er jarenlang (1996-2012) zestien teams deel. Het format met 24 deelnemende landen zorgt er echter voor dat de kwalificatieprocedure vanuit de groepsfase erg ingewikkeld en onduidelijk is, omdat naast de top twee uit de zes groepen ook de vier beste derdes doorstoten naar de achtste finales. Met 32 landen stelt dat probleem zich niet. De UEFA zou zich zo in het spoor van de schaalvergroting nestelen van de Wereldvoetbalbond FIFA, dat het WK van 2026 al uitbreidde tot 48 teams.

Als 32 van de 55 UEFA-lidstaten aan het EK mogen deelnemen, zal er wel aan het kwalificatieformat gesleuteld moeten worden. Mogelijk gaat dat zelfs helemaal op de schop, aangezien de grote voetballanden steeds minder zin hebben in interlands tegen voetbaldwergen, de kalender reeds overvol zit en dergelijke wedstrijden ook commercieel weinig interessant zijn. Mogelijk kan de Nations League, waarin de landen min of meer volgens hun sterkte in divisies zijn onderverdeeld, de plaats van het kwalificatieformat helemaal innemen. Een andere optie is de opstart van prekwalificatietoernooien, zoals in Azië en Noord-Amerika al het geval is, om op voorhand het aantal zwakkere landen te reduceren.