‘Politie vreesde aanslag met raketwerper op RTL Boulevard’

Angst voor een aanslag met een raketwerper of met automatische vuurwapens op het redactielokaal van RTL Boulevard aan het Leidseplein in Amsterdam is volgens bronnen binnen het opsporingsapparaat de reden dat de uitzending van zaterdagavond geen doorgang kon vinden.

De politie zou recentelijk berichten hebben onderschept van criminelen waarin die optie van een aanslag werd besproken. Er zou binnen de onderwereld groot ongenoegen bestaan over media-aandacht waarin de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries van afgelopen dinsdag in verband wordt gebracht met zijn bijstand aan de kroongetuige die belastend heeft verklaard over de van drugshandel en liquidaties verdachte en gedetineerde Ridouan Taghi.

De politie Amsterdam en de gemeente Amsterdam laten desgevraagd weten geen commentaar te willen geven over de achtergrond van de ‘ernstige dreiging’ die gisteravond werd gemeld.

Niet nieuw

Een aanslag met een raketwerper om media te intimideren is niet nieuw in Nederland. In 2018 werd het redactielokaal van Panorama beschoten met een antitankwapen. Er vielen geen gewonden. De daders, leden van motorclub Caloh Wagoh, werden een jaar later veroordeeld tot celstraffen van drie en vier jaar.

De uitzending van RTL Boulevard van zondagavond gaat ook niet door, zo maakte RTL zondagmiddag bekend. Volgens de omroep was het ‘vanwege extra veiligheidsmaatregelen wél mogelijk om vanuit Amsterdam uit te zenden’, maar is door RTL ‘zelf besloten’ de uitzending niet door te laten gaan. ‘Wij hebben besloten het team van RTL Boulevard rust te geven.’