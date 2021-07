Antwerps ICT-bedrijf betaalt 250.000 euro losgeld aan cybercriminelen

Het Antwerpse ITxx heeft 300.000 Amerikaanse dollars (ruim 250.000 euro) losgeld betaald aan cybercriminelen die eerder deze maand de computersystemen van het bedrijf op slot hadden gezet. Dat meldt de ICT-leverancier zondag op de website.

Klanten van het bedrijf zouden ‘snel weer operationeel’ moeten zijn, zo laat zaakvoerder Philippe Van Cauwenbergh weten. Zo’n zestig KMO’s konden door de hack sinds vrijdag 2 juli niet meer bij hun data of back-ups, waardoor hun operaties ernstig verstoord werden.

Volgens Van Cauwenbergh was het betalen van losgeld de enige manier om de problemen te verhelpen. Het bedrag werd betaald in bitcoin en zou na onderhandeling aanzienlijk lager geweest zijn dan het losgeld dat in eerste instantie geëist werd. Tegen VRT Nieuws zegt hij dat de hack werd uitgevoerd met de hackingsoftware Conti, waarvan wordt vermoed dat er Russische hackers achter zitten.

ITxx heeft de ransomware-aanval laten onderzoeken door een gespecialiseerd bedrijf, dat concludeert dat er bij de cyberaanval geen klantgegevens gestolen zijn. De hack was geen onderdeel van de cyberaanval die begin juli wereldwijd duizenden bedrijven, waaronder 800 Zweedse supermarkten, lam legde.