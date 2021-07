In de plantentuin in Meise vond vandaag de jaarlijkse 11 juli-viering plaats. Ook VRT-journaliste Linda De Win was hierbij aanwezig voor haar laatste ‘Villa Politica’. Bekijk in bovenstaande video hoe Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) De Win uitzwaaide voor haar pensioen.