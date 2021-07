Rolstoeltennisser Joachim Gérard steekt eerste Wimbledontitel op zak

Rolstoeltennisser Joachim Gérard heeft zondag voor het eerst in zijn carrière Wimbledon gewonnen. Het nummer vier van de wereld versloeg in de finale op het Londense gras de Brit Gordon Reid (ITF 6).

Na een uur en 44 minuten stond de 6-2, 7-6 (7/2) eindstand op het bord van court 3 in de All England Club.

Voor de 32-jarige Gérard is het zijn tweede grandslamtitel in het enkel. Eerder dit seizoen schreef de Brusselaar al de Australian Open op zijn naam. Op Wimbledon bereikte hij dit jaar voor het eerst in vier deelnames de finale.

Zaterdag speelde Gérard ook al de finale van het dubbelspel. Daarin verloor hij aan de zijde van de Nederlander Tom Egberink met 7-5 en 6-2 van Gordon Reid en Alfie Hewett. Hij greep zo naast een tweede dubbeltitel op rij in Londen. In 2019 won hij het toernooi met de Zweed Stefan Olsson. In 2020 werd er niet getennist door de coronapandemie. Ook de Australian Open (in 2017 en 2019) en Roland Garros (in 2014) staan op zijn erelijst.

Gordon Reid (29) mikte op een tweede Wimbledonzege. Hij pakte er de titel in 2016. Dat jaar won hij ook de Australian Open. Hij versloeg toen in Melbourne in de finale Gérard.