In Dubai hebben ze het diepste zwembad ter wereld geopend. Het zwembad is zo’n 60 meter diep en is gevuld met 14 miljoen liter water, waardoor het vier keer groter is dan elk ander zwembad ter wereld. Het zwembad is eigenlijk een heuse onderwaterstad, waar bezoekers kunnen snookeren en schaken. Hoe dat er precies aan toegaat, ziet u in bovenstaande video.