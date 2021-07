‘Laat ons symbolenstrijd en dogma’s achterwege laten’

Vlaams parlementsvoorzitster Liesbeth Homans (N-VA) vraagt in haar 11 julitoespraak om bij de onderhandelingen over een nieuwe staatshervorming uit te gaan van rechtsstaat waar de mensen beter van worden. Ze nam daarbij de Plantentuin van Meise, waar de 11 juliviering uitzonderlijk plaatsvond, als voorbeeld.

Over die Plantentuin werd in 2001 al een communautair akkoord gesloten, maar het duurde tot 2013 tot er een akkoord werd gevonden over de uitvoering. Het resultaat is dat de instelling Vlaamse bevoegdheid is, het personeel onder de Vlaamse en de Franse gemeenschap valt en de planten en het patrimonium federaal is gebleven.

Homans zegt bereidheid te voelen om de staatsstructuren aan te passen zodat die eenvoudiger en logisch worden, in het belang van de burgers. ‘Onze staatsstructuur laat niet toe om een crisis van deze omvang snel en adequaat aan te pakken’, zegt Homans. ‘Ons land heeft in zijn huidige vorm de limieten bereikt.’

Ze pleit voor een ‘constructieve debatcultuur zonder vooroordelen’. ‘De essentie van een democratie is op beschaafde manier van mening te kunnen verschillen. Het verontrust me dat het publieke debat verzuurt en polariseert.’

De aanwezigen moesten het dit jaar stellen zonder receptie. Ze kregen wel een goodiebag mee, vol ‘Vlaamse producten’.