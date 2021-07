Nederland kleurt deze week deels rood

In Nederland ontkomt geen uithoek van het land aan het nieuwste offensief van het coronavirus. Deze week zullen sommige gebieden wellicht rood kleuren op de Europese kaart.

Van gehucht tot metropool, van noord tot zuid, overal schiet het aantal positieve tests omhoog in een ongekend tempo. Op de nieuwste coronakaart van Nederland, die dinsdag wordt vastgesteld, komen meerdere regio’s op het hoogste alarmniveau uit. De situatie is er inmiddels zeer ernstig.

De provincie Utrecht is dit weekend ook over de grens van ‘zeer ernstig’ heen gegaan. Daar waren zaterdag maar liefst 1.541 positieve tests. Dat is een landelijk record: nog nooit zijn er, in welke regio dan ook, zo veel besmettingen geregistreerd in een etmaal. De regio’s Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond, Hollands Midden, Gooi en Vechtstreek en Haaglanden zijn nog een of twee dagen met veel positieve tests verwijderd van ‘zeer ernstig’. Dan zouden acht delen van Nederland, die nu allemaal nog op zorgelijk staan, naar het hoogste niveau verspringen.

Op de Europese coronakaart verandert Nederland komende week daarom waarschijnlijk van kleur. Nu is het land nog overwegend oranje, met wat groene gebieden hier en daar, dankzij de coronaluwte die vorige week ten einde kwam. Maar op de nieuwe kaart, van komende donderdag, worden Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Groningen waarschijnlijk rood. Naar aanleiding van die kaart kunnen andere landen hun burgers afraden om naar Nederland te komen, en ze kunnen strenge voorwaarden stellen aan Nederlanders die vakantie willen komen vieren.