26 doden bij bendegeweld in Venezuela

In Caracas in Venezuela zijn bij confrontaties tussen de politie en bendeleden 26 doden gevallen. Het gaat om ‘22 delinquenten’ en vier leden van de veiligheidstroepen, zo heeft de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken Carmen Melendez zaterdag gezegd.

De onlusten, die woensdagavond uitbraken en twee dagen duurden, zouden ook slachtoffers hebben geëist onder de bevolking van de betrokken wijken, maar de minister preciseerde niet over hoeveel mensen het zou gaan. Er raakten eveneens 28 mensen gewond, onder wie 18 inwoners van de wijken waar de confrontaties zich afspeelden.

Bijna 2.500 leden van de veiligheidstroepen namen deel aan deze operatie die bedoeld was om opnieuw de controle te verwerven over Cota 905, een populair district van Caracas. Na twee dagen van zware vuurgevechten, vielen de Venezolaanse veiligheidstroepen vrijdag binnen in de vier ‘barrios’, of arbeiderswijken, die in handen zijn van de bendes.

De bendeleiders zijn op de vlucht en de politie vaardigde donderdag al opsporingsbevelen uit. Er werd een beloning van 500.000 dollar uitgeloofd. De Cota 905-bende probeerde te voorkomen dat de politie toegang kreeg tot ‘hun’ buurten en hun criminele activiteiten zou verstoren.

Volgens de minister werden tijdens de operatie naast heel wat munitie ook drie raketwerpers, 26 geweren, vier machinepistolen, drie granaten en zes pistolen aangetroffen. Er werd eveneens een clandestien drugslaboratorium ontmanteld. ‘We hebben een militair oorlogsarsenaal gevonden’, afkomstig uit ‘andere landen’, aldus de minister.

De regering van president Nicolas Maduro beschuldigt de oppositie, de Verenigde Staten en Colombia ervan zich achter de acties van de bendes te scharen met de bedoeling om de Venezolaanse autoriteiten te destabiliseren.