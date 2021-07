Weekend eindigt bewolkt maar droog

Zondag start met veel ochtendgrijs met op een beperkt aantal plaatsen opklaringen. In de loop van de dag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Echter blijft het op de meeste plaatsen droog, al kunnen er nog een paar lokale buiten vallen.

Tegen de avond zijn er meer opklaringen, meldt het KMI. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden. De wind waait zwak tot matig, en later zwak uit het zuidwesten. Aan zee waait hij soms matig uit het noordwesten.

Zondagavond zijn er brede opklaringen en is het meestal droog. ‘s Nachts komen er steeds meer wolkenvelden vanaf Frankrijk. Tegen de ochtend wordt het over het noordwesten zwaarbewolkt met mogelijk wat lichte regen. Elders blijft het tijdelijk meestal lichtbewolkt en droog. De minima liggen tussen 11 en 15 graden. De wind waait zwak en later zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten.

Maandag begint met regen in het noordwesten. Elders is het tijdelijk overwegend droog met soms opklaringen, maar al snel neemt de bewolking toe en trekt de storing van west naar oost door het land. In de loop van de namiddag bereiken de buien het oosten van het land. Lokaal kunnen deze intens zijn en/of gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 20 graden op de Ardense toppen en aan zee en 24 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit zuidoost. Op het einde van de namiddag wordt het zwak en vaak veranderlijk, draaiend naar noordoost aan de kust.