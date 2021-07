Reishonger is terug: twee derde van de Belgen gaat deze zomer op reis

Twee derde van de Belgen is van plan om deze zomer op reis te gaan. 17 procent vertrekt zeker niet, tegen 44 procent in de zomer van 2020. Vlaanderen en Frankrijk zijn deze zomer de favoriete bestemmingen van de Belg.

Zo blijkt uit een onderzoek van Toerisme Vlaanderen naar de reisplannen van de Belgen deze zomer. ‘Het doet echt deugd om te zien dat de reishonger weer helemaal terug is,’ reageert Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

Toerisme Vlaanderen heeft tussen 23 juni en 7 juli 1.749 Belgen die de afgelopen 3 jaar minstens 1 reis hebben ondernomen bevraagd naar hun reisplannen voor deze zomer en veranderde reisgewoonten. Daaruit blijkt dat twee derde van de Belgen van plan is om deze zomer op reis te gaan. 17 procent twijfelt nog en nog eens 17 procent kiest er voor om niet op reis te gaan, duidelijk minder dan in de zomer van 2020 toen 44 procent van de Belgen besloot om thuis te blijven.

Vlaanderen en Frankrijk zijn duidelijk de favoriete bestemmingen van de reislustige Belg, met elk 21 procent van de stemmen. Maar er zijn verschillen naargelang het gewest waar men woont. 25 procent van de Vlamingen kiest voor Vlaanderen, terwijl Frankrijk maar 14 procent van de voorkeuren krijgt. In Wallonië kiest 33 procent voor Frankrijk, 19 procent voor Wallonië zelf en 17 procent voor Vlaanderen. In Brussel kiest 25 procent voor Frankrijk en 19 procent voor Vlaanderen.

‘Het is duidelijk dat een vakantie in Vlaanderen heel wat landgenoten weet te bekoren,’ zegt Demir. ‘De campagne die we samen met de provinciale toeristische diensten, onze Vlaamse kunststeden en tal van andere toeristische actoren voeren heeft duidelijk zijn effect op de binnenlandse overnachtingen niet gemist, net zo min als het tv-programma Vlaanderen Vakantieland op Eén dat onze Vlaamse troeven volop in de verf zet.’

De coronacrisis heeft ook een invloed op waar de toerist belang aan hecht. Iets meer dan de helft van de Belgen vindt gezondheid en veiligheid belangrijker dan vroeger. Voor 48 procent is ontspanning nu belangrijker dan voor corona. Comfort en betaalbaarheid scoren hoog bij 35 procent.

‘Dat ontspanning en comfort zo vaak genoemd worden lijkt er op te wijzen dat voor veel mensen reizen een manier is om de zorgen van het afgelopen jaar achter zich te laten,’ zegt Demir.

Ongeveer drie kwart van de Vlamingen is er van overtuigd dat zowel binnenlands als internationaal toerisme goed zijn voor Vlaanderen. Bovendien heeft corona op dit beeld een positieve impact gehad. De helft geeft aan dat de coronacrisis hen heeft doen inzien dat toerisme nodig is voor Vlaanderen, terwijl slechts 13 procent niet akkoord gaat met deze stelling.