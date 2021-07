Jambon: ‘Nog te vroeg om uitspraken te doen over mogelijke verstrengingen’

In Nederland werden in allerijl enkele versoepelingen teruggedraaid nu het aantal besmettingen er opnieuw spectaculair stijgt. Ook bij ons gaat de curve opnieuw omhoog, dinsdag werden zelfs opnieuw duizend nieuwe besmettingen genoteerd. Vrijdag staat een nieuw Overlegcomité gepland. Zullen daar in plaats van nieuwe versoepelingen nieuwe verstrengingen worden besproken?

‘Het is nog wat vroeg om daar uitspraken over te doen’, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in Het journaal, al ziet hij ook dat de besmettingscijfers verslechteren, meestal het eerste teken. ‘Maar het grote verschil is dat tegen het einde van de maand 80 procent van de volwassen Vlamingen gevaccineerd is, dat gaan we tegen elkaar moeten afwegen’, aldus Jambon.

‘We hebben nog tot vrijdag de tijd om te bekijken hoe een en ander zal evolueren, maar laat het een ongelooflijke motivatie zijn om op het elan van de vaccinatie verder te gaan. Dat is de échte sleutel tot de vrijheid en Vlaanderen doet het op dat vlak schitterend.’